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Киселев рассказал о своей вилле в Крыму 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Кадр: «Дудь» / YouTube
Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о своей вилле в Крыму и связанным с ним скандалом в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованному на YouTube.
Киселев сообщил, что не был знаком с главным редактором издания «Город24» Еленой Войтовой, в котором вышла публикация архитектора Владимира Мазурина о вилле телеведущего. Он отметил, что не пытался препятствовать распространению статьи, а новость об изъятии тиража газеты и увольнении Войтовой назвал «фейковой».
Помимо этого, Киселев назвал информацию о стоимости виллы в 200 миллионов рублей ложью. По его словам, она стоит примерно в десять раз меньше.
«Скандинавский стиль — это минимализм», — заключил телеведущий.
Статья «Чародеи оползневого склона» вышла 23 сентября. В ней Мазурин рассказал, как принимал участие в реконструкции виллы в Коктебеле в качестве рабочего. Фамилии заказчика он не называл, однако СМИ предположили, что вилла принадлежит Дмитрию Киселеву. Автор материала оценивал стоимость недвижимости в 200 миллионов рублей.
Позже Мазурин рассказал, что весь тираж почти сразу же был изъят из продажи — его за свой счет выкупила главный редактор Елена Войтова. Текст о вилле также пропал с сайта издания. Киселев, в свою очередь, опроверг эту информацию.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Киселев , Елена Войтова , Республика Крым
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