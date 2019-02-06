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Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец 

Дни.ру 32 минуты назад
Светская львица и певица переживает непростые времена. На носу сложный бракоразводный процесс и раздел имущества. Но и с дочкой не все благополучно.
Дочь Алены Кравец ходит в элитную частную школу. Казалось бы, в учебном заведении должны воспитывать леди и принцесс. Но оказалось, что за большие деньги там растят будущих зэчек и уркаганов!
"Старшеклассницы заперли мою доченьку в туалете и подстригли ее, — плачет Алена. — У нее были длинные, как у русалки, волосы по пояс, и эти мерзавки состригли их. Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается! Тем более, что три недели не вижусь с дочкой, а тут такие ужасы узнаю — мне удалось с дочкой коротко поговорить по телефону".
"Я собираюсь прорваться в эту школу и навести там шороха, — настроена решительно Алена. — Конечно, напишу заявление в полицию на эту восьмиклассницу. Здоровая лошадь издевалась над маленьким ребенком!"
"Адвокат считает, что эта история — повод для постановки обидчиц моей дочери в комнату несовершеннолетних. Как я выяснила, старшеклассники издеваются и над другими учениками. Я твердо намерена пресечь это и положить конец дедовщине", — заверила Алена Кравец корреспондента "Дни.ру".
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Моя любимая родная девочка! Перелистывая фотоархив в телефоне наворачиваются слезы, ведь мы с тобой практически не расставались. Знаю, что сейчас у тебя нет возможности даже поговорить по телефону со мной. Пишу эти строки, а слезы катятся сами. Но я верю, этот морок закончится и мы с тобой снова будем вместе. Ведь мать и дочь неразделимы. Мужчины слишком много на себя берут: манипулировать ребёнком непозволительно, недостойно. #мыбудемвместе #моялюбовь #мояжизнь #матьидочьнеразделимы

Публикация от  Алёна Кравец🕊 (@kravetsalena)

Что двигает малолетними хулиганами в элитном учебном заведении, непонятно. То ли чины и деньги родителей, рождающие чувство безнаказанности, то ли зависть к семье Кравец, о которой сегодня говорит вся Россия…
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