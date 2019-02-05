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Киселев объяснился за рэп в эфире телеканала 

Lenta.ru + ещё 1 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о причинах, побудивших его прочитать рэп в эфире телеканала «Россия 1», в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованному на YouTube.
Киселев сказал, что таким образом он хотел «взять под защиту» рэпера Хаски и других артистов, которым стали отменять концерты.
«Поскольку нашу программу смотрят люди более старшего поколения, которые далеки от рэпа, то моя задача была рассказать им что такое рэп и приблизить его к традициям отечественной культуры», — объяснил он.
По словам телеведущего, «хайп от выступления был таким большим», что это подтолкнуло его объявить о рэп-фестивале в Коктебеле. Кроме того, он назвал рэп «культурным импульсом», в котором нуждается Россия.
В декабре 2018 года Дмитрий Киселев прокомментировал задержания музыкантов и отмены их концертов по стране рэпом в эфире телеканала «Россия 1». Телеведущий призвал «не кошмарить» исполнителей. В январе он также зачитал рэп «о себе и о мире», а также об итогах 2018 года, и пригласил зрителей на собственный рэп-фестиваль в Крыму, который собирается провести в 2019 году.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Киселев
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