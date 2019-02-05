Отец Ивана Урганта сломал ногу

Травму Андрей Львович получил прямо в подъезде собственного дома. Сосед позвал его, актер повернулся, но не смог удержать равновесие на скользкой лестнице и неудачно упал. После этого 62-летнего Урганта отвезли в травмпункт, где медики сообщили, что у него перелом.

В интервью интернет-изданию СПбДневник.ру актер признался, что недоволен работой врачей — они неудачно наложили ему гипс. В результате этого ему пришлось обратиться к другим медикам и накладывать гипс заново.

Врачи посоветовали Андрею Урганту отдыхать и приходить в себя дома, однако он не смог долго сидеть без работы и уже через некоторое время вышел на сцену. Играть актеру приходится пока что с загипсованной ногой и тростью, которая помогает ему держать равновесие.

Ранее мы писали, что телеведущий Иван Ургант попал в ДТП во время своего отпуска в США.