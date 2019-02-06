После того, как Дмитрий Марьянов ушёл из жизни в 2017 году, на его жену Ксению Бик обрушился шквал негативных комментариев. Актёр умер в 2017 году из-за тромба в лёгочной артерии. Долгое время Марьянов лечился в алкогольной зависимости, и в проблемах супруга обвиняли Ксению Бик.
«Год назад ушел Димка. Казалось бы, страшнее уже быть не может, но дальше начался ад. Это был мой путь на Голгофу. Настоящая травля. По телефону, в соцсетях, письмах. Первое время я пропускала эти удары, принимала все близко к сердцу, умирала каждый раз. К моему горю примешалась ещё и людская ненависть» — рассказала Ксения Бик в интервью журналу «Коллекции. Караван историй».
Ксения Бик сразу объяснила, что дело передали в прокуратуру, и сама она ни в чём не виновата. Она специально выходит в публичное пространство, чтобы прекратить сплетни. Вдова принимала комментарии близко к сердцу, но позже справилась с давлением ради дочери Анфисы. Не смотря на поток ненависти, Ксения заметила, что также у неё есть друзья, которые готовы поддержать её.