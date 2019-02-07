Бузова задумалась об ипотеке

Телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram обратилась к подписчикам с просьбой рассказать об их жилищной ситуации.

«Вы снимаете или у вас квартира в ипотеке?», — спросила Бузова, добавив, что сама вскоре планирует сменить статус арендатора, приобретя собственное жилье.

«Хочу купить сразу самую хорошую для себя, мою идеальную квартиру, и надолго», — написала Бузова. «Кстати, в этом году в два раза увеличилось количество молодых семей, покупающих собственное жилье в ипотеку. Это очень хорошо, я рада, что люди верят в стабильность, медицину и будущее нашей страны!», — добавила телеведущая.

В 2018 году Бузова дала объяснения тому факту, что она до сих пор не имеет собственного жилья. По словам ведущей, она решила сначала купить квартиру матери. «Я мечтала, чтобы у мамы была шикарная квартира в Санкт-Петербурге, прямо рядом с работой, чтобы она туда-обратно быстро добиралась», — сказала Бузова.

В августе 2018 года стало известно об ограблении в квартире Ирины Бузовой, матери телеведущей. Ущерб от ограбления был оценен пострадавшей в шесть миллионов рублей.