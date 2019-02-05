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Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова 

Рамблер 42 минуты назад
Директор бывшей участницы Comedy Woman Натальи Медведевой Ирина Пятенко переложила ответственность за шутку, в которой обыгрывается смерть генерала Дмитрия Карбышева, на продюсеров шоу.
По словам Пятенко, актрисы лишь озвучивают написанные для них шутки.
«Мое мнение, что здесь, так же как и в любом другом случае, ответственность лежит не на актерах, которые произносят текст, а на телеканале или продакшне, которые это снимают. Наташа отказывается это комментировать», — сказала Пятенко «Комсомольской правде».
В Сети одобрили высказывание Михалкова об овцах
Шумиху, поднятую вокруг мизансцены из выпуска Comedy Woman 2013 года, Пятенко назвала «двойными стандартами».
Ранее режиссер Никита Михалков назвал участниц Comedy Woman «овцами» из-за шутки, в которой обыгрывается смерть Карбышева, погибшего в концлагере в 1945 году. В сценке героиня Екатерины Варнавы говорит, что по спине пробежал холодок. Наталья Медведева на это отвечает, что «это замерзший дух генерала Карбышева, он подошел к тебе сзади и приобнял».
Комментарии39
Шоу-бизнес , Видео , Екатерина Варнава , Наталья Медведева , Никита Михалков , Комсомольская правда
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