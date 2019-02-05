Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова

Директор бывшей участницы Comedy Woman Натальи Медведевой Ирина Пятенко переложила ответственность за шутку, в которой обыгрывается смерть генерала Дмитрия Карбышева, на продюсеров шоу.

По словам Пятенко, актрисы лишь озвучивают написанные для них шутки.

«Мое мнение, что здесь, так же как и в любом другом случае, ответственность лежит не на актерах, которые произносят текст, а на телеканале или продакшне, которые это снимают. Наташа отказывается это комментировать», — сказала Пятенко «Комсомольской правде».

Шумиху, поднятую вокруг мизансцены из выпуска Comedy Woman 2013 года, Пятенко назвала «двойными стандартами».