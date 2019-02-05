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Свидетеля смерти рэпера Децла уличили во лжи 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Внезапная смерть рэпера Децла после концерта в ночном клубе Ижевска вызвала большой общественный резонанс. В Сети распространилось видео с последней вечеринки Кирилла Толмацкого, а очевидцы случившегося засняли попытки врачей скорой помощи реанимировать музыканта и рассказали о том, как прошли последние минуты его жизни.
Одного из свидетелей смерти 35-летнего певца уличили во лжи. На шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова сотрудник ижевского клуба Posh Михаил поведал о том, как исполнителю стало плохо, как ему вызвали медиков, а также о том, как другие сотрудники заведения своими силами старались привести Децла в чувство до приезда скорой. Однако выяснилось, что молодого человека на месте событий не было.
Первой об этом сообщила хостес клуба Анна. По словам девушки, Михаил уехал за несколько часов до трагедии. Эту информацию подтвердили и в администрации Posh. Кроме того, выяснилось, что псевдо-свидетеля смерти Толмацкого уже уволили.
«Странный человек по поведению, короче говоря. Но его увольнение с этим не связано, буквально дня два назад он серьезно нахамил своему руководству», — цитирует слова арт-директора клуба издание Super.
Предварительной причиной ухода из жизни Децла назвали остановку сердца. Как стало известно накануне, следов наркотических веществ в крови рэпера обнаружено не было.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Ижевск
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