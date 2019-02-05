Малахов анонсировал расследование смерти «беременной» от Киркорова

Телеведущий Андрей Малахов пообещал раскрыть подробности загадочной смерти Светланы Сафиевой, «беременной» от певца Филиппа Киркорова , в эфире нового выпуска шоу «Прямой эфир». О кончине женщины, ранее приходившей на программу Малахова, стало известно в ходе минувшей недели.

Телеведущий Андрей Малахов в своем инстаграме анонсировал новый выпуск шоу «Прямой эфир», темой которой станут подробности загадочной смерти Светланы Сафиевой, «беременной» от певца Филиппа Киркорова. Согласно короткому ролику, опубликованному шоуменом, женщина опасалась за свою жизнь незадолго до кончины.

«Проходит серьезная сделка по квартире, я не уверена, что она пройдет и не закончится убийством», — говорит она на записи.

В преддверии премьеры программы Малахов также пообещал, что в ее ходе может стать известно, почему Сафиева боялась за жизнь и кто ей угрожал.

Ранее Андрей прокомментировал внезапную смерть женщины, ставшей героиней одного из выпусков «Прямого эфира». Согласно Super, он был не в курсе неожиданной кончины Светланы.

«Она же лежала в больнице, а не так давно, в декабре, приходила на концерт Филиппа в «Олимпийский», мы ей купили туда билет. Ее сын тогда попросил помочь определить маму в больницу — ей нездоровилось. Мы знали только то, что она лечится. Я в шоке от этой новости», — признался шоумен.

Малахов также заявил, что в последнее время Сафиева подвергалась нападкам родственников, всеми силами пытавшимися отобрать у нее элитную недвижимость в центре Москвы.

Печальное известие о смерти 53-летней женщины появилось в прессе в конце минувшей недели. Об этом сообщила ее племянница Оксана Хоменок.

«Светлана ушла из жизни в среду. Но обстоятельства ее смерти мне не хотелось бы комментировать», — приводит ее слова «Комсомольская правда».

Некоторые СМИ при этом предположили, что причиной летального исхода стал инсульт.

Сафиева прославилась на всю страну в минувшем ноябре, снявшись в одном из эпизодов шоу Малахова. В эфире передачи она, в частности, заявила, что ждет тройню от Киркорова и через суд пыталась взыскать с артиста $200 тыс. на роды. Когда съемочная команда «Прямого эфира» посетила элитную 260-метровую квартиру Светланы на Тверском бульваре, та продемонстрировала операторам свой внушительных размеров живот и запасы дорогой детской одежды и колясок, рассчитанные на несколько лет вперед.

Хозяйка квартиры также показала гостям фотографии Киркорова и рассказала о взаимоотношениях с артистом.

«В принципе — он хорошо ко мне относился. Ни в какие ориентации я не верила, потому что я его чисто как мужчину чувствовала. У меня кроме него, кроме Филиппа, никого особенно не было. У нас началась такая любовь, определенная любовь, стадия такой сильной чувственной любви», — заявила Сафиева.

Дабы убедиться в правоте Светланы относительно беременности, Малахов отвел героиню в клинику на УЗИ, показавшее, что в животе женщины на самом деле кроются не дети Киркорова, а обильные жировые отложения. Позднее стало известно, что Сафиева имеет психологическое заболевание, которое развилось на фоне смерти ее мужа.

В декабре, по информации СМИ, «беременная» от народного артиста страны побывала на его концерте в «Олимпийском», а сразу после мероприятия отправилась на лечение. В конце января женщины не стало.

Киркоров в свою очередь является одним из претендентов на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» от России. В сети уверены, что Филипп отправится на шоу в Израиль в качестве наставника Сергея Лазарева , ранее уже попадавшего в тройку состязания.

Многие, включая члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадима Манукяна, впрочем, считают, что достойно выступил бы на «Евровидении» и сам Киркоров, «жадный до победы».