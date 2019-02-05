В Сети одобрили высказывание Михалкова об овцах

Россияне поддержали режиссера Никиту Михалкова , назвавшего участниц шоу Comedy Woman овцами, и предложили свои варианты.

В 2013 году на шоу Comedy Woman прозвучала шутка о «замерзшем духе» советского генерала Дмитрия Карбышева, убитого в 1945-м в концлагере после пыток, в том числе обливания водой на морозе.

«Когда эти овцы шутят вот так, они сами понимают, что они говорят?» — задался вопросом Михалков в ходе своего шоу «Бесогон ТВ» на прошлой неделе.

Большинство комментаторов в твиттере поддержали Михалкова. По их словам, шутить подобным образом о человеке подобной судьбы неприемлемо.

При этом многие сочли определение участниц Comedy Woman, выбранное режиссером, не совсем точным. По словам одного из пользователей, девушки больше заслужили сравнения с курицами, так как мозги их куриные, а по словам другого, с овощами, так как мозгов нет ни у тех, ни у других.

Впрочем, и сам Михалков удостоился сравнения с животным. Вопрос о том, почему он отреагировал на шутку спустя шесть лет, заинтересовал многих, а один объяснил, что «просто до Михалкова доходят шутки, как до жирафа».