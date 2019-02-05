Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики

В крови Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, не обнаружено наркотических веществ. Об этом свидетельствуют результаты проведенных экспертиз, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии

Собеседник агентства добавил, что тело рэп-исполнителя было передано родственникам для доставки в Москву.

Ранее супруга Томацкого Юлия сообщала, что прощание с певцом состоится 6 февраля в 11.00 в Центральной клинической больнице управделами президента РФ.

Децл скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске в местном клубе «Пош» после выступления. Толмацкий потерял сознание в гримёрке. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть артиста.

По неподтверждённой пока информации, причиной гибели рэпера стала острая сердечная недостаточность. Родные и близкие Децла заявили, что он никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Толмацкому было 35 лет.