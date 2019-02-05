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Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики 

Рамблер 48 минут назад
В крови Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, не обнаружено наркотических веществ. Об этом свидетельствуют результаты проведенных экспертиз, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии.
Собеседник агентства добавил, что тело рэп-исполнителя было передано родственникам для доставки в Москву.
Ранее супруга Томацкого Юлия сообщала, что прощание с певцом состоится 6 февраля в 11.00 в Центральной клинической больнице управделами президента РФ.
Децл скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске в местном клубе «Пош» после выступления. Толмацкий потерял сознание в гримёрке. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть артиста.
Родные Децла планируют раздел его имущества
По неподтверждённой пока информации, причиной гибели рэпера стала острая сердечная недостаточность. Родные и близкие Децла заявили, что он никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Толмацкому было 35 лет.
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Шоу-бизнес , Видео , ИТАР-ТАСС , Удмуртская Республика
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Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
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