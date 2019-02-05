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Паука из «Коррозии металла» заподозрили в торговле спайсами и задержали 

Lenta.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: ТАСС
Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого задержали по подозрению в торговле наркотиками. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».
По словам музыканта, его доставили в Измайловский суд. Артист считает, что задержание связано с его выступлением в клубе Rock House 16 декабря. Он заявил, что администрация площадки заставляла торговать его спайсами и клеем, а также осталась недовольна его костюмом, напоминающим форму вермахта.
«Если выходишь в черном прикиде, то торговля наркотиками — это окей, а в зеленом — ну, нет», — пояснил рокер. Троицкий добавил, что клуб не заработал денег на выступлении группы, поэтому «крышующий их человек из ФСБ напрягся».
Информацию о задержании подтвердила PR-директор группы Мария Рунова. В своем Facebook-аккаунте она рассказала, что лидера «Коррозии металла» заставляют давать показания.
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