Паука из «Коррозии металла» заподозрили в торговле спайсами и задержали

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого задержали по подозрению в торговле наркотиками. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру»

По словам музыканта, его доставили в Измайловский суд. Артист считает, что задержание связано с его выступлением в клубе Rock House 16 декабря. Он заявил, что администрация площадки заставляла торговать его спайсами и клеем, а также осталась недовольна его костюмом, напоминающим форму вермахта.

«Если выходишь в черном прикиде, то торговля наркотиками — это окей, а в зеленом — ну, нет», — пояснил рокер. Троицкий добавил, что клуб не заработал денег на выступлении группы, поэтому «крышующий их человек из ФСБ напрягся».

Информацию о задержании подтвердила PR-директор группы Мария Рунова. В своем Facebook-аккаунте она рассказала, что лидера «Коррозии металла» заставляют давать показания.