«Имеющий уши — услышит»: в сети опубликуют последний клип Децла

В среду, 6 февраля, в Москве пройдёт церемония прощания с музыкантом Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. В день похорон в сети опубликуют последний клип исполнителя, сообщила вдова Юлия Толмацкая. Кроме того, в интернете обсуждают граффити в память о Децле, которое создали поклонники рэпера в Сочи

В среду, 6 февраля, состоится релиз последнего музыкального клипа Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимами Децл и Le Truk. Об этом рассказала вдова артиста.

«В YouTube на канале Detsl aka Le Truk около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит», — написала Юлия Толмацкая в Instagram.

Прощание с Децлом пройдёт в среду в 11:00 в Центральной клинической больнице управления делами президента России. Похоронят Толмацкого на Пятницком кладбище.

В Сочи поклонники рэп-исполнителя в память об артисте создали граффити. Художники Ян Кузьмин и Глеб Каштанов из команды Youfeelmyskill изобразили музыканта на одном из зданий по улице Комсомольская.

«Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству. Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня. С тобой ушла целая эпоха. R. I. P. Кирилл Толмацкий», — написали уличные художники в Instagram.

«Не изменил себе»

Многие известные музыканты, артисты и общественные деятели выражают соболезнования в связи со смертью Децла и отмечают талант Толмацкого. Так, со словами поддержки к близким исполнителя обратились Тимати , Серёга и Баста, а также Мирон Фёдоров (Oxxxymiron).

«RIP, Децл. Никогда его не слушал и не принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я, смогли в своё время сформулировать свой ответ», — написал он в Twitter, прикрепив фрагмент из переписки с Децлом.

«Если бы нужно было выбрать только одно слово, которым можно охарактеризовать Кирилла, я бы выбрал слово «сильный». Или, может быть, «цельный». Он был сильным и цельным человеком. Вместе с его появлением на отечественном муз.небосклоне пришёл в этот мир и русский хейтер. …Я не знаю никого из артистов, кто не сломался бы под тяжестью подобного груза, будучи подростком. Это фото сделано на съёмках «12 злобных зрителей» в сентябре. Там он сказал: «Мне плевать на хейт, я пуленепробиваемый». Бро, ты реально пуленепробиваемый. Я таким тебя и помню», — написал в своём Instagram Алексеев.

Рэпер Александр Степанов (ST) также выразил соболезнования семье артиста. Он отметил влияние Толмацкого на собственное творчество:

«Помню свой первый балахон «Децл» и первую кассету «Кто? Ты», которую спустя много лет ты мне подписал на концерте в Краснодаре. Помню, как мы рисовали обложку этого альбома в тетрадках и на школьных партах… Твоё творчество вдохновило меня и целое поколение мальчишек заниматься рэпом».

Децла вспоминают не только его коллеги-музыканты, но и телеведущие, спортсмены, продюсеры и писатели.

«Я знала тебя очень маленьким, твой папа очень гордился тобой и прочил большое будущее. Оно случилось! Децл для многих молодых и теперь не очень молодых людей был чем-то новым! И теперь останется светлым воспоминанием целой эпохи! Соболезнование всем близким и родным, поклонникам и коллегам по сцене. Покойся с Миром и в Музыке небес», — написала певица и телеведущая Лолита Милявская в Instagram.

Чемпион мира по современному пятиборью Сергей Карякин вспоминает Децла как музыканта, избравшего самобытный путь.

«Это был один из немногих, кто не изменил себе, не погнался за теликом и попсой. Он делал то, что хотел, и шёл по своему пути, был самобытным и принципиальным. Только тёплые и счастливые воспоминания. Кирилла больше нет», — написал спортсмен в Instagram.

Децл никогда не обращал внимание на критику в свой адрес и придерживался избранного в начале 2000-х пути, считает и российский писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков