Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Имеющий уши — услышит»: в сети опубликуют последний клип Децла 

RT на русском 26 минут назад
Фото: juzeppejostko / Instagram
В среду, 6 февраля, в Москве пройдёт церемония прощания с музыкантом Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. В день похорон в сети опубликуют последний клип исполнителя, сообщила вдова Юлия Толмацкая. Кроме того, в интернете обсуждают граффити в память о Децле, которое создали поклонники рэпера в Сочи.
В среду, 6 февраля, состоится релиз последнего музыкального клипа Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимами Децл и Le Truk. Об этом рассказала вдова артиста.
«В YouTube на канале Detsl aka Le Truk около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит», — написала Юлия Толмацкая в Instagram.
Прощание с Децлом пройдёт в среду в 11:00 в Центральной клинической больнице управления делами президента России. Похоронят Толмацкого на Пятницком кладбище.
В Сочи поклонники рэп-исполнителя в память об артисте создали граффити. Художники Ян Кузьмин и Глеб Каштанов из команды Youfeelmyskill изобразили музыканта на одном из зданий по улице Комсомольская.
«Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству. Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня. С тобой ушла целая эпоха. R. I. P. Кирилл Толмацкий», — написали уличные художники в Instagram.

«Не изменил себе»

Многие известные музыканты, артисты и общественные деятели выражают соболезнования в связи со смертью Децла и отмечают талант Толмацкого. Так, со словами поддержки к близким исполнителя обратились Тимати, Серёга и Баста, а также Мирон Фёдоров (Oxxxymiron).
«RIP, Децл. Никогда его не слушал и не принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я, смогли в своё время сформулировать свой ответ», — написал он в Twitter, прикрепив фрагмент из переписки с Децлом.
Рэперы Рома Жиган, Гуф (Алексей Долматов), L’One, Егор Крид, Иван Алексеев (Noize MC) также опубликовали посты в социальных сетях, в которых поделились тёплыми воспоминаниями об артисте.
«Если бы нужно было выбрать только одно слово, которым можно охарактеризовать Кирилла, я бы выбрал слово «сильный». Или, может быть, «цельный». Он был сильным и цельным человеком. Вместе с его появлением на отечественном муз.небосклоне пришёл в этот мир и русский хейтер. …Я не знаю никого из артистов, кто не сломался бы под тяжестью подобного груза, будучи подростком. Это фото сделано на съёмках «12 злобных зрителей» в сентябре. Там он сказал: «Мне плевать на хейт, я пуленепробиваемый». Бро, ты реально пуленепробиваемый. Я таким тебя и помню», — написал в своём Instagram Алексеев.
Рэпер Александр Степанов (ST) также выразил соболезнования семье артиста. Он отметил влияние Толмацкого на собственное творчество:
«Помню свой первый балахон «Децл» и первую кассету «Кто? Ты», которую спустя много лет ты мне подписал на концерте в Краснодаре. Помню, как мы рисовали обложку этого альбома в тетрадках и на школьных партах… Твоё творчество вдохновило меня и целое поколение мальчишек заниматься рэпом».
Децла вспоминают не только его коллеги-музыканты, но и телеведущие, спортсмены, продюсеры и писатели.
«Я знала тебя очень маленьким, твой папа очень гордился тобой и прочил большое будущее. Оно случилось! Децл для многих молодых и теперь не очень молодых людей был чем-то новым! И теперь останется светлым воспоминанием целой эпохи! Соболезнование всем близким и родным, поклонникам и коллегам по сцене. Покойся с Миром и в Музыке небес», — написала певица и телеведущая Лолита Милявская в Instagram.
Чемпион мира по современному пятиборью Сергей Карякин вспоминает Децла как музыканта, избравшего самобытный путь.
«Это был один из немногих, кто не изменил себе, не погнался за теликом и попсой. Он делал то, что хотел, и шёл по своему пути, был самобытным и принципиальным. Только тёплые и счастливые воспоминания. Кирилла больше нет», — написал спортсмен в Instagram.
Децл никогда не обращал внимание на критику в свой адрес и придерживался избранного в начале 2000-х пути, считает и российский писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков.
«Пионер русского рэпа замечателен не только тем, что первым начал осваивать новые темы и приёмы: он резко порвал со всеми кузнецами своего раннего успеха, сменил имидж и начал работать под новым именем. Никто ему не мешал катиться по готовой колее, а он не захотел — и потому променял всероссийскую славу на довольно узкую, а стадионы — на клубы. …Я знаю очень мало людей, которые после первого успеха резко переломили бы судьбу, которые не побоялись поставить собственный рост выше прямой выгоды», — написал Быков в Instagram.
RT на русском: последние новости
Телеведущую Ивлееву не пустили на Украину Михалков раскритиковал Comedy Woman из-за шутки о советском генерале Пожар в центре Москвы локализован
Комментарии
Шоу-бизнес , Статьи , Крид , Гуф , Дмитрий Быков , Тимати , Александр Степанов , Иван Алексеев , Лолита Милявская , Сергей Карякин , Москва , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Украина заминировала Москву
Происшествия
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Шойгу озвучил ответ России на действия США
Оружие Армия
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Омичка наконец-то «переехала» из СССР в Россию
Общество
Что творится в самолете при аварийной посадке
Происшествия Общество
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Россиян обрадовали семичасовым рабочим днем
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение