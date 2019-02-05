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Анастасия Волочкова отключила все комментарии на своей страничке в соцсетях 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Теперь поклонники не смогут подшучивать над звездой и оскорблять балерину.
Каждый пост в соцсетях балерины Анастасии Волочковой сопровождался огромным количеством негативных комментариев. Судя по всему, звезде это надоело. На своей страничке в социальной сети Instagram она заявила, что отключает все комментарии. Причем то же самое она посоветовала сделать всем публичным и вызывающим интерес людям.
«Скучно? Ничего. Пусть теперь наши злопыхатели изливают желчь на своих страницах. Правда, они никому не интересны. А мне теперь так спокойно и умиротворенно делиться с вами своими фото и видео! Любимый рядом. Дом роскошный. Душа полна позитива и любви! А люблю я вас всех!» — заметила танцовщица, опубликовав снимок с любимым котиком.
Отметим, что Анастасия Волочкова уже несколько месяцев интригует пользователей и не рассказывает с кем она живет. Звезда «по частям» демонстрирует любимого. Не так давно, она, к примеру, показала в соцсетях его усовершенствованные носки.
Пользователи считают, что с балериной живет некий бедный охранник по имени Малик. Якобы мужчина приехал с Северного Кавказа и покорил сердце балерины. Танцовщица, как уверены подписчики, не показывает его публике, чтобы мужчину не посчитали альфонсом.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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