Обмишурившаяся Вайкуле умоляет Агутина о прощении за подлость

Это сегодня Леонид Агутин сидит в жюри музыкальных конкурсов, является наставником вокального проекта "Голос" на Первом канале. Но было время, когда он сам робел и боялся оценок.

"В 1992 году Леонид участвовал в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в Ялте с песней "Босоногий мальчик", — рассказала "Дни.ру" мама Леонида Агутина. — Лайма Вайкуле была там в жюри и в последний момент снизила ему оценку. Потом она много раз извинялась за тот поступок — очень переживает до сих пор".

"Когда-то я ездила в Америку с Леонидом, и мы в кафе оказались с Вайкуле. Помню, как она просила прощения и все убивалась: "Как я так могла!" А Леня ее все утешала:"Хватит, успокойся, столько лет прошло, все уже про это давно забыли, теперь я и сам сижу в жюри музыкальных конкурсов и сам так же сужу".

Справедливости ради надо сказать, что потом обмишурившаяся Лайма Вайкуле себя реабилитировала.

"Она предложила мне через год поучаствовать в конкуре молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала—1993", — признался Леонид Агутин. — Она сказала, что не будет за меня хлопотать, но у меня есть шанс. И оказалась права — я стал лауреатом того смотра, так началась моя большая карьера".

В июле 2017 года Леонид Агутин стал почетным гостем авторского фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. Значит, давний конфликт наконец-то исчерпан.