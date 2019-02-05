Автор «Белых роз» живет в нищете 

Автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов, лишившийся прав на песню, живет за счет жены, двухтысячных авторских отчислений и восьмитысячной пенсии. Об этом он сам рассказал «Комсомольской правде».
В 1980-х годах Кузнецов сочинил «Белые розы» и прославил группу «Ласковый май» и ее лидера Юрия Шатунова. Позже Кузнецов прекратил сотрудничество с коллективом и продал права на свои сочинения продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину.
«Когда попытался вернуть их, то поиграл мне все суды вплоть до международных», — рассказал изданию сам Разин.
По его словам, Кузнецов сотрудничал с группой лишь один месяц, в течение которого написал для нее 27 песен, а покинул коллектив в 1990-м «после очередной пьянки» и жалобы Шатунова.
Сам Кузнецов рассказал «КП», что ныне живет в Оренбурге, что он инвалид второй группы, что у него есть проект «Ангел и кот», что он по-прежнему общается и работает с Шатуновым.
Также Кузнецов рассказал, что живет за счет жены-певицы, авторских отчислений за сочиненные произведения (две тысяч рублей в месяц) и пенсии по инвалидности (восемь тысяч в месяц).
«Живу бедно, на лекарства не хватает, но что поделать…» — подытожил он, отметив, что готов смириться с тем, что лишился прав на «Белые розы», ныне обогащающие Разина.