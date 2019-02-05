Автор «Белых роз» живет в нищете

В 1980-х годах Кузнецов сочинил «Белые розы» и прославил группу «Ласковый май» и ее лидера Юрия Шатунова . Позже Кузнецов прекратил сотрудничество с коллективом и продал права на свои сочинения продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину

«Когда попытался вернуть их, то поиграл мне все суды вплоть до международных», — рассказал изданию сам Разин.

По его словам, Кузнецов сотрудничал с группой лишь один месяц, в течение которого написал для нее 27 песен, а покинул коллектив в 1990-м «после очередной пьянки» и жалобы Шатунова.

Сам Кузнецов рассказал «КП», что ныне живет в Оренбурге, что он инвалид второй группы, что у него есть проект «Ангел и кот», что он по-прежнему общается и работает с Шатуновым.

Также Кузнецов рассказал, что живет за счет жены-певицы, авторских отчислений за сочиненные произведения (две тысяч рублей в месяц) и пенсии по инвалидности (восемь тысяч в месяц).