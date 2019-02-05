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Адвокат рассказал о разделе наследства Децла 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Адвокат Олег Аниканов заявил, что после смерти музыканта Кирилла Толмацкого (Децл) половина имущества достанется его жене. Об этом юрист рассказал в эфире программы Андрея Малахова, выпуск которой опубликован на YouTube.
«Если что-то было нажито совместным путем в браке, половина достанется супруге, а все остальное будет делиться поровну среди всех участников», — пояснил Аниканов.
Продюсер Александр Митрошенков заявил, что отец Децла, продюсер Александр Толмацкий вряд ли будет претендовать на имущество, так как он «давно богатый человек». При этом он считает, что продвижением музыкального наследия рэпера должен заниматься именно его отец.
Митрошенков отметил, что трагедия сблизит членов семьи музыканта.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. У музыканта остались жена и 14-летний сын.
По словам его концертного директора, музыканту стало плохо после выступления в ижевском клубе «Пош». Он потерял сознание в гримерке. Прибывшие врачи констатировали его смерть от остановки сердца. Точную причину смерти медики назовут по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Комментарии10
Шоу-бизнес , Александр Митрошенков , Андрей Малахов
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