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Балинская жалуется на хирургов 

WomanHit.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Instagram
Звезда «Дома-2» признается, что выбрала не тех врачей для операции
Анастасия Балинская покинула телестройку и теперь живет и работает в родной республике Беларусь, городе Гродно вместе с другим участником «Дома-2» Алексеем Кудряшовым. Влюбленные встретились на проекте и вместе покинули реалити, и вот уже год молодые люди демонстрируют всем гармоничные отношения.
Но Балинская не отказалась от планов стать звездой, поэтому постоянно улучшает свою внешность в стремлении достичь идеала красоты.
Однако об операции по пластике носа Анастасия пожалела. В своем «Инстаграме» она сообщила, что обратилась к «криворуким хирургам», которые погубили здоровье девушки.
«Я уже два года пользуюсь каплями, без них не могу дышать. Мало того, что мой нос кривой, он еще и огромный (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — пожаловалась Анастасия подписчикам. — Он набухает на морозе, набухает, когда я сплю».
Балинская хочет найти адвоката через Интернет и подать в суд на хирурга, который упорно не признает свою вину и считает претензии бывшей пациентки выдумкой.
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Шоу-бизнес , Алексей Кудряшов , Гродно
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