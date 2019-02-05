Балинская жалуется на хирургов

Звезда «Дома-2» признается, что выбрала не тех врачей для операции

Анастасия Балинская покинула телестройку и теперь живет и работает в родной республике Беларусь городе Гродно вместе с другим участником «Дома-2» Алексеем Кудряшовым . Влюбленные встретились на проекте и вместе покинули реалити, и вот уже год молодые люди демонстрируют всем гармоничные отношения.

Но Балинская не отказалась от планов стать звездой, поэтому постоянно улучшает свою внешность в стремлении достичь идеала красоты.

Однако об операции по пластике носа Анастасия пожалела. В своем «Инстаграме» она сообщила, что обратилась к «криворуким хирургам», которые погубили здоровье девушки.

«Я уже два года пользуюсь каплями, без них не могу дышать. Мало того, что мой нос кривой, он еще и огромный (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — пожаловалась Анастасия подписчикам. — Он набухает на морозе, набухает, когда я сплю».

Балинская хочет найти адвоката через Интернет и подать в суд на хирурга, который упорно не признает свою вину и считает претензии бывшей пациентки выдумкой.