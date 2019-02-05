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Божена Рынска осудила сгоревших москвичей и назвала их квартиру «сраной конурой» 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Светский обозреватель Божена Рынска прокомментировала пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы. По ее словам, жильцы одной из квартир — «коммунальной» — отравляли жизнь «приличным соседям». Об этом она написала в Facebook.
«Коммуналка в тк называемом звездном доме на Никитском сгорела, почти все погибли. Причем наверняка риелтеры тысячу раз предлагали этой коммуналке разумное расселение. Но был какой-нибудь жилец, который за свою сраную конуру хотел двушку на Патриках. И коммуналка не расселялась. Отравляла жизнь приличным соседям. Не платила за консьержа и уборку лестницы. Неаккуратно таскала баулы и пачкала стены лифта, — не свое ж, не жалко. И вот сгорели. А надо было не бычить и расселяться разумно. Съехали бы в Митино в отдельное жилье или в Бутово какое, и остались бы живы», — отметила она (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее сообщалось, что при пожаре в доме 12 на Никитском бульваре погибли восемь человек, в том числе двое детей.
«МК» сообщал, что жертвами стали жители восьмикомнатной квартиры №48. Комнаты в ней сдавались, поэтому жилье в некотором роде представляло собой коммуналку. В ней постоянно проживала семья, почти все члены которой погибли: 83-летняя старушка, ее 56-летняя дочь-инвалид и 33-летняя внучка, а также двое правнуков-инвалидов шести и четырех лет (мальчики были глухонемые).
Пожар произошел в ночь на понедельник, 4 февраля. Возбуждено уголовное дело.
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Комментарии97
Шоу-бизнес , Видео , Пожары , Москва
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