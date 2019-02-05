В Сочи появилось граффити с изображением Децла

Портрет Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, на стене одного из зданий на Комсомольской улице создали граффитисты Глеб Каштанов и Ян Кузьмин.

Таким образом они почтили память скончавшегося в ночь на 3 февраля рэпера. На граффити Децл изображён со сложенными у лица руками.

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Кирилл Толмацкий скончался в Ижевске после концерта. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Рэперу было 35 лет.