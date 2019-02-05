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В Сочи появилось граффити с изображением Децла 

Говорит Москва + ещё 5 20 минут назад
Фото: ТАСС
Портрет Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, на стене одного из зданий на Комсомольской улице создали граффитисты Глеб Каштанов и Ян Кузьмин.
Таким образом они почтили память скончавшегося в ночь на 3 февраля рэпера. На граффити Децл изображён со сложенными у лица руками.
instagram.com/youfeelmyskill/
Ранее уличные художники Каштанов и Кузьмин рисовали портреты таких знаменитостей, как Жак-Ив Кусто, Альберт Эйнштейн, Элвис Пресли, Никола Тесла.
Кирилл Толмацкий скончался в Ижевске после концерта. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Рэперу было 35 лет.
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