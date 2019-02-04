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Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом 

RT на русском 1 час назад
Фото: соцсети
Рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) прокомментировал сообщения о смерти Кирилла Толмацкого (Децла).
«RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в своё время сформулировать свой ответ», — написал Фёдоров в Twitter.
Также он опубликовал фрагмент переписки с Толмацким от 2017 года, в которой они обсуждают возможность личной встречи, чтобы снять недопонимание между собой.
«В итоге так и не пересеклись», — отметил Oxxxymiron.
Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после своего концерта в одном из клубов Ижевска.
Церемония прощания с артистом состоится 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице управления делами президента России. Похороны пройдут на Пятницком кладбище.
В день похорон рэпера будет опубликовано его новое музыкальное видео.
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