Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом

Рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) прокомментировал сообщения о смерти Кирилла Толмацкого (Децла).

«RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в своё время сформулировать свой ответ», — написал Фёдоров в Twitter.

Также он опубликовал фрагмент переписки с Толмацким от 2017 года, в которой они обсуждают возможность личной встречи, чтобы снять недопонимание между собой.

«В итоге так и не пересеклись», — отметил Oxxxymiron.

Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после своего концерта в одном из клубов Ижевска.

Церемония прощания с артистом состоится 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице управления делами президента России. Похороны пройдут на Пятницком кладбище.

В день похорон рэпера будет опубликовано его новое музыкальное видео.