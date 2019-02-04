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Oxxxymiron выложил переписку с Децлом 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) опубликовал в Twitter переписку с рэпером Децлом (Кирилл Толмацкий), который 3 февраля умер от остановки сердца. Исполнитель отметил, что никогда не был поклонником его творчества, но отметил заслуги.
В переписке музыканты признали, что дурно говорили друг о друге, но все же способны нормально взаимодействовать. Толмацкий выразил сожаление, что они не общались лично.
«RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо», — написал Oxxxymiron в посте.
Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке артист пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем его знакомые решили вызвать скорую помощь. Прибывшие на вызов медики около получаса проводили реанимационные действия и делали уколы адреналина, однако спасти жизнь музыканта им не удалось. Предварительной причиной смерти Децла назвали сердечную патологию, хотя близкие исполнителя утверждали, что он не жаловался на здоровье. Ему было 35 лет.
Децл — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Он известен по таким хитам, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».
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