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«Я не готов лицемерить»: Децл дал интервью за неделю до смерти 

Дни.ру 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В Сети всплыло последнее интервью скоропостижно скончавшегося Кирилла Толмацкого, боле известного как рэпер Децл. На прошлой неделе исполнитель приходил в студию программы "PRO-новости", где ответил на несколько вопросов.
В эфире Толмацкий побеседовал о современном хип-хопе, о конфликтах с коллегами, о любви и о женщинах. В рамках разговора Децл признался, что ему очень стыдно за некоторые моменты его творческой биографии.
"Но это мой путь. И на ошибках мы учимся. Тот путь, который выбрал я, не каждый пожелает выбрать для себя. У меня были определенные возможности, на которые я забил и решил пойти сложным путем", — заметил Кирилл.
Также артист отметил, что его никогда не пугали конфликты с коллегами по цеху. По словам Децла, он не из тех людей, которые живут согласно призыву Христа — ударили по одной щеке, подставь другую.
"Я скорее отвечу. Я из тех, кто считает, что добро должно быть с кулаками", — заметила звезда в интервью телеканалу Муз-ТВ.
Толмацкий, рассуждая о самоуважении, вскользь коснулся отечественного шоу-бизнеса. Артист отметил, что многим популярным артистам свойственно двуличие.
"Я не готов лицемерить, а в шоу-бизнесе — это важный момент. Особенно если ты собираешься в ТОПы. Там надо улыбаться лицемерить и тому подобное. Это не мой стиль", — сказал Толмацкий.
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