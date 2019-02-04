Друзья и коллеги выразили соболезнования родным умершего Децла

Обстоятельства смерти известного хип-хоп исполнителя Децла на 36-м году жизни были подробно озвучены на передаче Андрея Малахова «Прямой эфир». О случившемся рассказали друзья музыканта и сотрудники заведения в Ижевске , где Кирилл Толмацкий дал последний в своей жизни концерт.

В студию пригласили последнего человека, который видел Толмацкого живым. Он рассказал, что Кирилл пожаловался на боль в руке, но не смог вспомнить в какой именно. Затем музыкант потерял сознание в гримерке, и друзья вызвали «скорую».

По словам очевидца, «скорая» приехала через 7 минут, сделала укол адреналина в вену, но Кирилл не пришел в сознание.

Малахов показал кадры, в которых врачи пытаются реанимировать Децла и диагностируют смерть.

Одним из очевидцев событий, предшествующих трагедии, был сотрудник заведения, в котором проходила последняя вечеринка Децла. По словам повара, он появился под конец мероприятия, задорно выступил и отправился в гримерку. Его дальнейший рассказ совпал с выступившем ранее гостем. Мужчина также добавил, что Толмацкий в тот вечер употребил совсем немного алкоголя.

«Он выпил максимум грамм 50-100 виски», — сказал сотрудник заведения.

Очень важной темой, поднятой на передаче, стало отсутствие дефибриллятора у сотрудников «скорой помощи». По мнению многих гостей передачи, наличие аппарата могло бы спасти артиста. Общественный деятель Надежда Юшкина рассказала о том, что в прошлом году в Госдуму был внесен законопроект о повышении доступности электронных наружных дефибрилляторов.

Законопроект предполагал, что во всех общественных местах должны быть эти приборы. По словам гостя, если в первые три минуты начать применять аппарат, то «можно спасти 70% людей в случае внезапной остановки сердца».

В студии передачи присутствовал Аркадий Укупник , который давно дружит с семьей Децла. Он был глубоко потрясен его внезапной смертью.

«Первое, что я увидел на телефоне с утра — Кирилла больше нет. Холодный пот, дрожь… Я знал эту семью хорошо — Ира, Кирилл — это была очень дружная семья. И в тяжелые минуты она была с ним вместе. Они никогда не засматривался на других девушек», — сказал Аркадий Укупник.

Диджей Грув также высказал соболезнования и отметил, что Кирилл был светлым и воспитанным человеком.

«У него были новые проекты, недавно он писал, чтобы я помог ему с новым альбомом, мы разговаривали, делали много работ совместно. Это большой шок для всех», — сказал диджей Грув и попросил СМИ максимально оставить в покое семью Толмацкого и помолиться за него.

Друг Децла Рустам Солнцев вспомнил их последнюю встречу и выразил недоумение по поводу того, что популярный рэпер Тимати , становление которого проходило параллельно с Толмацким, отсутствовал в студии.

«Рядом с ним получил свое развитие Тимати, его нет в студии, но он должен вспомнить человека, которым помог ему в становлении в шоу-бизнесе», — сказал Солнцев.

Василий Кудрявцев, фотограф, который снимал молодого Децла с еще маленькими дредами, рассказал о работе с артистом.

«Это первый день, когда он сделал свои дреды, которые никогда потом не стриг. Тогда его семья еще семья была полной», — вспомнил фотограф.

В 2017-м Толмацкий рассказал журналистам о дредах, которые за долгие годы выросли до 170 см — их длина почти достигала пола. Артист отметил, что за такой прической ухаживать легче, чем за обычными волосами — натуральные дреды легкие и не требуют расчесывания.

Одним из самых запомнившихся моментов передачи стали показанные на экране отрывки из интервью 2017 года, в котором Толмацкий собирается инсценировать смерть в 35 и уехать жить на остров. После кончины музыканты многие его поклонники до сих пор не верят в произошедшее и выражают уверенность, что Децл исполнил задуманное.