Федор Добронравов внес ясность в данные о своей госпитализации

"Ребята, вы с ума все посходили? Я не знаю, кто запустил эту "утку", но это да, может человека добить вопросами: а не пора ли вам на кладбище? А не пора ли вам, Федор Викторович, на кладбище? А я отвечаю, что еще как-то поиграю, что-то мне рановато как-то на кладбище", — сказал Добронравов.

По словам актера, он лег в больницу на "положенное ему" плановое обследование, сроки которого совпали со спектаклями в Рязани и Туле. Добронравов подчеркнул, что играет в 20 спектаклях в месяц, и с таким графиком ему непросто попасть к врачам. В дальнейшем он намерен играть во всех спектаклях.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Добронравова в предынсультном состоянии.