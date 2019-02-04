В Ижевске рассказали, что могло убить Децла

В Ижевске рассказали, что могло стать причиной смерти Децла

Член ижевской организации «За здоровое поколение» Елена Лысцева считает, что смерть рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, могла наступить в результате употребления спайсов.

Она назвала ситуацию с наркотиками в Ижевске катастрофической. По ее словам, раньше самым распространенным наркотиком был героин, а теперь синтетические наркотики — так называемые спайсы.

«Когда я услышала о смерти Децла, как раз первым делом подумала о «спайсах» — из-за них люди умирают именно так. Сердце останавливается…» — рассказала она изданию «МК».

О смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Он скончался от остановки сердца после выступления в Ижевске. Музыканту было 35 лет.