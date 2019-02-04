В Ижевске рассказали, что могло убить Децла

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В Ижевске рассказали, что могло стать причиной смерти Децла 

Рамблер 49 минут назад
Член ижевской организации «За здоровое поколение» Елена Лысцева считает, что смерть рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, могла наступить в результате употребления спайсов.
Она назвала ситуацию с наркотиками в Ижевске катастрофической. По ее словам, раньше самым распространенным наркотиком был героин, а теперь синтетические наркотики — так называемые спайсы.
Стала известна новая версия смерти Децла
«Когда я услышала о смерти Децла, как раз первым делом подумала о «спайсах» — из-за них люди умирают именно так. Сердце останавливается…» — рассказала она изданию «МК».
О смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Он скончался от остановки сердца после выступления в Ижевске. Музыканту было 35 лет.
Шоу-бизнес , Видео , Ижевск
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