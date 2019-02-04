Михалков назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку о замученном генерале

Продюсер и режиссер Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон», которая транслируется на каналах «Россия 24» и «Спас», назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, после пыток погибшем в концлагере. Выпуск доступн на YouTube.

«Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, — резко перевел фокус Михалков. — Они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?» — возмутился Михалков, приведя зрителям фрагмент комедийного шоу от 2013 года.

«Тихо. Чувствуете? Прямо холодок до спине пробежал», — говорила героиня Екатерины Варнавы. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — отвечала персонаж Надежды Сысоевой. «Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — заключала героиня Наталии Медведевой.

Михалков назвал такие шутки недопустимыми и привел поведение умирающего Карбышева как пример непоказной стойкости, которой, как он считает, недостает перечисленным им людям. Продолжая ряд героев, он упомянул об убитом боевиками дагестанском полицейском Магомеде Нурбагандове , умершего со словами «работайте, братья» и летчика Романа Филипова, совершившего самоподрыв в Сирии. Его последними словами было «Это вам за пацанов».

Карбышев — советский ученый, генерал-лейтенант инженерных войск. В 1941 году при попытке выйти из окружения был контужен и попал в плен. Содержался в концентрационных лагерях. Последним из них был концлагерь Маутхаузен. В ночь на 18 февраля 1945 года вместе с сотнями других заключенных был облит водой на морозе и погиб. По воспоминаниям выжившего канадского майора Седдона Де-Сент-Клера, перед смертью Карбышев обратился к испуганным заключенным со словами «Бодрей, товарищи! Думайте о родине, и мужество не покинет вас!»