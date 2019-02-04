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Михалков назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку о замученном генерале 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Продюсер и режиссер Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон», которая транслируется на каналах «Россия 24» и «Спас», назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, после пыток погибшем в концлагере. Выпуск доступн на YouTube.
Михалков размышлял об интеллектуальной элите, начав с выступления публициста Дмитрия Быкова перед читателями. Оно показалось режиссеру чересчур самоуверенным, он осудил писателя за желание поскорее закончить встречу в людьми, которые заплатили за то, чтобы послушать его лекцию. Михалков усомнился в том, что Быкова можно причислить к интеллектуальной элите. «Элита — это не начитанность, а высокодуховное восприятие жизни, своей и чужой». На это, по его мнению, также не способны главный редактор The New Times Евгения Альбац, публицист Виктор Шендерович, ведущая «Эха Москвы» Ксения Ларина и телеведущая и политик Ксения Собчак
«Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, — резко перевел фокус Михалков. — Они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?» — возмутился Михалков, приведя зрителям фрагмент комедийного шоу от 2013 года.
«Тихо. Чувствуете? Прямо холодок до спине пробежал», — говорила героиня Екатерины Варнавы. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — отвечала персонаж Надежды Сысоевой. «Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — заключала героиня Наталии Медведевой.
Михалков назвал такие шутки недопустимыми и привел поведение умирающего Карбышева как пример непоказной стойкости, которой, как он считает, недостает перечисленным им людям. Продолжая ряд героев, он упомянул об убитом боевиками дагестанском полицейском Магомеде Нурбагандове, умершего со словами «работайте, братья» и летчика Романа Филипова, совершившего самоподрыв в Сирии. Его последними словами было «Это вам за пацанов».
Карбышев — советский ученый, генерал-лейтенант инженерных войск. В 1941 году при попытке выйти из окружения был контужен и попал в плен. Содержался в концентрационных лагерях. Последним из них был концлагерь Маутхаузен. В ночь на 18 февраля 1945 года вместе с сотнями других заключенных был облит водой на морозе и погиб. По воспоминаниям выжившего канадского майора Седдона Де-Сент-Клера, перед смертью Карбышев обратился к испуганным заключенным со словами «Бодрей, товарищи! Думайте о родине, и мужество не покинет вас!»
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Шоу-бизнес , Общество , Евгения Альбац , Екатерина Варнава , Наталия Медведева , Дмитрий Быков , Ксения Ларина , Надежда Сысоева , Ксения Собчак , Виктор Шендерович , Никита Михалков , Магомед Нурбагандов , The New Times , Эхо Москвы
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