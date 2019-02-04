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Волочкова подала заявление о клевете со стороны экс-водителя 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: кадр из программы
Балерина Анастасия Волочкова подала в полицию заявление о клевете со стороны ее бывшего водителя Александра Скиртача, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник отметил, что, по мнению Волочковой, Скритач оклеветал ее в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале".
В агентстве напомнили, что ранее Волочкова обвиняла Скритача в хищении "крупной суммы" денег и мошенничестве.
Ранее Волочкова устроила скандал на НТВ после слов про "абсолютное быдло".
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