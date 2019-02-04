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Гроб с телом Децла на автомобиле доставят в Москву для похорон 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Гроб с телом рэпера Децла, который, по предварительным данным, скончался от остановки сердца в Ижевске, доставят на автомобиле в столицу, где и пройдут похороны. За телом в столицу Удмуртии прибыл отец музыканта Александр Толмацкий. На обнародованных кадрах видеозаписи видно, что гроб с телом рэпера погрузили на машину с московскими номерами. Сотрудники морга отчетливо видели, что их снимали журналисты. Однако не сопротивлялись, сообщает «РЕН-ТВ».
Отметим, что рэпер Децл был кумиром миллионов молодых людей в начале двухтысячных годов. Его первый альбом «Кто ты?» произвел настоящий фурор. Было продано свыше миллиона экземпляров. Некоторые песни рэпера быстро разобрали на цитаты.
Добавим, что в последние годы о рэпере не было каких-то громких новостей. Он выступал в небольших клубах. Также часто ездил по корпоративам. Его приглашали, как правило, бизнесмены и предприниматели, которые около двадцати лет назад были без ума от его композиций.
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Шоу-бизнес , Ижевск , Москва , Удмуртская Республика
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