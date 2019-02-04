Жена Децла сообщила о выходе нового видео от рэпера

Супруга Децла Юлия Толмацкая анонсировала выход нового музыкального видео рэп-исполнителя.

«6 февраля, среда, в YouTube на канале Detsl aka Le Truk, около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит», — написала Юлия.

Она также сообщила, что прощание с Кириллом Толмацким пройдет 6 февраля в 11.00 в Центральной клинической больнице управделами президента РФ.

О смерти Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, стало известно 3 февраля. Рэперу стало плохо после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной патологии.