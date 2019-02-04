«Он был один, абсолютно вменяемый»: Рустам Солнцев рассказал о своей последней встрече с Децлом

На минувших выходных ушел из жизни популярный исполнитель Децл. Рэпер выступил на частной вечеринке в ночном клубе в Ижевске , а потом ему стало плохо. Сотрудники заведения рассказали, что артист пожаловался на боль в руке, а затем его начало тошнить. Когда 35-летний Кирилл Толмацкий (настоящее имя рэпера — прим. ред.) потерял сознание, то сотрудники клуба пытались оказать ему первую помощь: делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Медики, прибывшие на вызов через семь минут, также пытались реанимировать мужчину, но их попытки оказались тщетными. У Децл остановилось сердце.

В эфире передачи «Прямой эфир» бизнесмен Никита Пантюхин, который и пригласил артиста выступить на частной вечеринке, рассказал, как Кириллу стало плохо. По его словам, это произошло внезапно. Также один из сотрудников клуба отметил, что во время выступления рэпер выпил крепкий алкогольный напиток, но совсем немного. Все очевидцы подчеркнули, что сначала Децл стал жаловаться на боли в руке, а затем его состояние постепенно ухудшалось. Смерть молодого артиста стала ударом для его коллег, поклонников и друзей. Известно, что родители Кирилла давно развелись. Его отец Александр Толмацкий завел новую семью, оставив супругу Ирину. Из-за этого отношения рэпера с папой и испортились 15 лет назад. Однако именно Александр первый сообщил о смерти рэпера.

Около 30 лет дружит с семьей Децла Аркадий Укупник . Он тяжело переживает его смерть.

«В шесть утра я проснулся и первое что увидел в телефоне, что Кирилла больше нет. Холодный пот, дрожь. Я мгновенно оценил все, что будет, что последует за этим и на сколько велика эта трагедия. Я просто знал Сашу Толмацкого с тех пор, когда он был очень деятельным человеком, продавал какие-то куртки. Потом он стал директором Газманова. Потом я был в этой семья. Это была очень крепкая семья. Саша и Ирина были очень дружны», — поделился Укупник.

Он отметил, что Кирилл переживал из-за развода родителей.

Поделился своими воспоминаниями о рэпере и его знакомый диджей Грув (настоящее имя Евгений Рудин — прим. ред.). По его словам, совсем недавно Децл с ним связывался в соцсетях и просил помощи в создании нового трека.

«У него были новые проекты. Неделю назад он мне писал в сообщениях, чтобы я ему помог с альбомом, сделал новую версию одной из его песен. Мы с ним разговаривали, делали много совместных работ. И, конечно, это большой шок не только для меня, но и для многих друзей. Я разговаривал со всеми, кто с ним работал», — рассказал Грув. Он призвал СМИ не тревожить семью артиста, а просто помолиться за Децла. Его поддержал Укупник. «Женя говорит правильно. Хотелось бы обратиться ко всем, сделать какой-то режим молчания на эту тему», — высказался певец.

Поделился своими воспоминаниями о недавней встречи с артистом Рустам Солнцев

«Я встретил Кирилла недавно. Я живу на Чистых и встретил его в магазине ночью на Лубянке. И я удивился. Во-первых, он был один, абсолютно вменяемый. Мы даже поздоровались, кивнули друг другу. Я в начале 2000-х работали на одном музыкальном канале и становление Кирилла, как артиста, происходило на моих глазах», — поделился шоумен. «В какой-то момент я понял тогда, что передо мной уникальный артист, так как популярность его возросла неимоверно. Рядом с ним получил свое развитие когда-то и Тимати, которого почему-то нет в этой студии. А он должен был прийти и вспомнить о человеке, который помог ему встать на этот непростой путь шоу-бизнеса», — высказался Солнцев.

Отметим, что Тимати накануне посвятил пост Толмацкому. Он не стал скрывать, что у него были с ним разногласия.