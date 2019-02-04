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«Она психически больна»: сексоголик Шац избавился от надоевшей Лазаревой 

Дни.ру + ещё 1 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
О конфликте в семье Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца поговаривают уже давно. Но до сегодняшнего дня подробности скандала известны не были.
Оказывается, Шац уже много лет изменяет жене и обнаглел настолько, что не скрывает своих адюльтеров. Развязное поведение мужа сказалось на здоровье Лазаревой, телеведущая буквально доведена до неадекватного состояния.
Сейчас Татьяна находится в Испании вместе с дочерью, поговаривают, что на чужбине она проживает не по своей воле — Михаил отослал надоевшую благоверную подальше от Москвы, чтобы не мешала проводить вечера в компании 20-летних девиц.
"Шац не дает Тане работать, ограничил в финансах, высылает ей всего лишь 1500 евро в месяц. Он отрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед — сексоголик и психопат Михаил Шац, отправивший родную жену в испанскую ссылку", — пишет Telegram-канал "Небожена" со ссылкой на друзей пары.
Напомним, Татьяна и Михаил уже два года не живут вместе — по крайней мере, так сообщала в конце июля пресса. Лазарева рассказала, что она вместе с 11-летней дочерью Тоней переехала в Испанию, а Михаил продолжает жить и работать в Москве.
Телеведущая называет мужа самым близким человеком — несмотря на то, что живут они порознь. Татьяна рассказывала, что они придумали интересный план: когда она найдет работу в российской столице, в Европу переедет Михаил — присматривать за дочерью.
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Шоу-бизнес , Татьяна Лазарева , Михаил Шац
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