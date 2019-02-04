Дапкунайте нашлась после пожара в «звездном доме»

Актриса Ингеборга Дапкунайте опубликовала пост в Instagram после сообщений о пожаре в московском «звездном доме» и ее исчезновении. Актриса заявила, что она не пострадала.

«Со мной и сыном все в порядке», — подчеркнула Дапкунайте.

Она выразила соболезнования пострадавшим при пожаре. Ранее агент Дапкунайте Раиса Фомина заявила РИА ФАН , что не может дозвониться до актрисы.

Пожар в доме номер 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями относится к объектам культурного наследия.

По последним данным, жертвами пожара стали семь человек. Еще двух жильцов в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ Склифосовского.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.