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Дапкунайте нашлась после пожара в «звездном доме» 

Рамблер 18 минут назад
Фото: Коллаж
Актриса Ингеборга Дапкунайте опубликовала пост в Instagram после сообщений о пожаре в московском «звездном доме» и ее исчезновении. Актриса заявила, что она не пострадала.
«Со мной и сыном все в порядке», — подчеркнула Дапкунайте.
Она выразила соболезнования пострадавшим при пожаре. Ранее агент Дапкунайте Раиса Фомина заявила РИА ФАН, что не может дозвониться до актрисы.
Пожар в доме номер 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями относится к объектам культурного наследия.
По последним данным, жертвами пожара стали семь человек. Еще двух жильцов в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ Склифосовского.
По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
СМИ назвали дом номер 12 «звездным»: там находятся квартиры Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и дочери дирижера Юрия Башмета.
Комментарии
Шоу-бизнес , Пожары , Любовь Казарновская , Юрий Башмет , Ингеборга Дапкунайте , РИА ФАН
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