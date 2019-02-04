Сафронов прокомментировал пожар в «звездном доме»

Художник Никас Сафронов заявил, что у него нет квартиры в горевшем доме на Никитском бульваре. Как сообщает «Ридус», Сафронов рассказал, что рядом находится его мастерская, попросил не искать виновных среди знаменитостей и назвал свою версию пожара.

Сафронов рассказал, что в нескольких сотнях метров от здания расположена его мастерская, а в доме напротив «звездного» живет его брат.

Художник отметил, что почувствовал запах дыма возле своей мастерской.

Пожар в доме на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями относится к объектам культурного наследия. По последним данным, жертвами пожара стали семь человек. Еще двух жильцов в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ Склифосовского.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

Telegram-канал Mash сообщил, что в товариществе собственников жилья основной версией пожара считают замыкание в квартире дочери Башмета. По данным канала, раньше жильем владел американец, который устроил там несколько перепланировок.

Сафронов считает, что перепланировки и пожар не связаны, а к семье Башмета «вообще все это не имеет отношения». Художник заявил, что в доме были старые перегородки и старая проводка, что и привело к замыканию.