Новый образ Ани Лорак вызвал критику пользователей Сети

Исполнительница Ани Лорак несколько дней назад развелась с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Сейчас певица с головой окунулась в работу, а также снялась в фотосессии со своей дочерью Софией.