Исполнительница Ани Лорак несколько дней назад развелась с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Сейчас певица с головой окунулась в работу, а также снялась в фотосессии со своей дочерью Софией.
Для совестной съёмки артистка выбрала откровенное и элегантное платье с глубоким декольте, которое позволило рассмотреть её пышную грудь. Многим поклонникам не понравился новый образ Ани Лорак, они посчитали его «излишне откровенным», чтобы участвовать в съёмке вместе с дочерью. Однако некоторые подписчики по достоинству оценили look певицы.