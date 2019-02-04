Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый образ Ани Лорак вызвал критику пользователей Сети 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Исполнительница Ани Лорак несколько дней назад развелась с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Сейчас певица с головой окунулась в работу, а также снялась в фотосессии со своей дочерью Софией.
Для совестной съёмки артистка выбрала откровенное и элегантное платье с глубоким декольте, которое позволило рассмотреть её пышную грудь. Многим поклонникам не понравился новый образ Ани Лорак, они посчитали его «излишне откровенным», чтобы участвовать в съёмке вместе с дочерью. Однако некоторые подписчики по достоинству оценили look певицы.
Russianshowbiz.info: последние новости
Баста рассказал о конфликте с Децлом Рэпер Децл скоропостижно скончался Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
Шоу-бизнес
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
В мире Политика
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео пожара в центре Москвы
Пожары Происшествия
Созданы двигатели для межпланетного корабля
Наука и техника Технологии
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске
Происшествия
Над новым курсом Украины поиздевались в Сети
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение