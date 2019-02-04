«Тренируюсь жить по-новому»: трудоголик Фадеев потерял ухо

Сейчас композитор активно готовится к концерту, который пройдет 16 февраля в Баку. В своем недавнем посте в Instagram музыкант рассказал, что ему тяжело выступать на сцене из-за слуховой травмы.

"Вы, возможно, знаете, что я пою полностью оглушенный. Этот эффект достигается блокировкой слухового прохода, и мне не слышен даже сильнейший звук около меня. Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма и я суммарно потерял одно ухо", — пояснил Максим Фадеев.

По словам продюсера, врачи установят в его теле специальные датчики, которые помогут композитору чувствовать себя увереннее во время концертов. Приборы будут передавать долю, темп и длительности композиции.

"Также будут специальные приборы, которые мне показывают реальную картину слышащего человека. А именно — прибор, который показывает форму песни, длительность и мое место нахождении в ней! Далее — прибор, который мне показывает первую долю и темп. И главный датчик, стоящий у меня в кости на голове, мне "подсказывает" тон песни", — добавил он.

Максим Фадеев сообщил своим поклонникам, что теперь он "тренируется жить по-новому". Подготовка к каждому концерту стала занимать у него больше времени и усилий. Однако композитор пообещал своим подписчикам справиться со всей нагрузкой.

"Каждый концерт приходится готовить будто это "адронный коллайдер", а не концерт музыканта. В общем, я справлюсь!", — заключил он.

Пользователи поспешили поддержать музыкального продюсера и пожелали ему удачи на выступлении.

"Вы настоящий герой музыкант", "Восхищаюсь вами!", "Храни Вас Бог", — цитирует комментаторов Ura.ru.

Многие подписчики отметили, что с нетерпением ждут его концерта.