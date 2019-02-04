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Адвокат Децла прокомментировал его планы об инсценировке смерти 

Рамблер + ещё 44 1 час назад
Фото: ТАСС
Адвокат Децла Роман Лалаян прокомментировал слова рэпера о желании инсценировать свою смерть в 35 лет.
«Если это инсценировка, то я первый полечу к нему на остров. И когда увижу, очень крепко обниму. Все, что говорилось и делалось… Я бы очень хотел, чтобы это была инсценировка или хотя бы сон», — сказал Лалаян в комментарии «Комсомольской правде».
Несколько лет назад в интервью порталу «ИнформВоронеж» Кирилл Толмацкий заявил, то собирается «подумать над темой» инсценировки своей смерти.
«Когда-то я хотел инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой», — говорил музыкант.
О смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Он скончался от остановки сердца после выступления в Ижевске. Музыканту было 35 лет.
Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий , Роман Лалаян , Комсомольская правда
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