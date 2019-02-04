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Мать Децла назвала дату и место похорон сына 

Рамблер + ещё 17 25 минут назад
Фото: ТАСС
Мать Кирилла Толмацкого (Децл) Ирина заявила, что музыканта похоронят 6 февраля на Пятницком кладбище. Об этом сообщает агентство «Москва».
Церемония прощания с Толмацким начнется 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. По словам его концертного директора, музыканту стало плохо после выступления в ижевском клубе «Пош». Он потерял сознание в гримерке. Прибывшие врачи констатировали его смерть от остановки сердца.
Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, заявил, что причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.
Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Миниздрава Удмуртии заявили, что к смерти Толмацкого могла привести сердечная патология. Точную причину врачи назовут по результатам судебно-медицинской экспертизы. Родные рэпера заявили, что он никогда не жаловался на проблемы с сердцем.
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Шоу-бизнес , РИА Новости
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