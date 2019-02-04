Мать Децла назвала дату и место похорон сына

Мать Кирилла Толмацкого (Децл) Ирина заявила, что музыканта похоронят 6 февраля на Пятницком кладбище. Об этом сообщает агентство «Москва».

Церемония прощания с Толмацким начнется 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. По словам его концертного директора, музыканту стало плохо после выступления в ижевском клубе «Пош». Он потерял сознание в гримерке. Прибывшие врачи констатировали его смерть от остановки сердца.

Источник РИА Новости , знакомый с ситуацией, заявил, что причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Миниздрава Удмуртии заявили, что к смерти Толмацкого могла привести сердечная патология. Точную причину врачи назовут по результатам судебно-медицинской экспертизы. Родные рэпера заявили, что он никогда не жаловался на проблемы с сердцем.