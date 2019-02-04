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Федор Добронравов госпитализирован в Рязани 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: IVONA.BIGMIR.NET
Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов был госпитализирован с предынсультным состоянием в Рязани, сообщает eg.ru.
В марте 2018 года Добронравова госпитализировали с инсультом, он был прооперирован и уже в апреле играл на сцене с Геннадием Хазановым в постановке "Спасатель" на сцене Театра "Русская песня". В конце минувшей недели он снова попал в больницу в Рязани.
Артист вместе с Татьяной Васильевой должен был сыграть в постановке "Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?". Однако за несколько часов до выхода на сцену Добронравов почувствовал недомогание и обратился к медикам с высоким давлением. Добронравова в спектакле заменили. Известно, что некоторые зрители после этого решили сдать билеты.
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Шоу-бизнес , Геннадий Хазанов , Федор Добронравов , Татьяна Васильева , Экспресс-газета , Рязань
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