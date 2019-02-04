Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов был госпитализирован с предынсультным состоянием в Рязани, сообщает eg.ru.
В марте 2018 года Добронравова госпитализировали с инсультом, он был прооперирован и уже в апреле играл на сцене с Геннадием Хазановым в постановке "Спасатель" на сцене Театра "Русская песня". В конце минувшей недели он снова попал в больницу в Рязани.
Артист вместе с Татьяной Васильевой должен был сыграть в постановке "Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?". Однако за несколько часов до выхода на сцену Добронравов почувствовал недомогание и обратился к медикам с высоким давлением. Добронравова в спектакле заменили. Известно, что некоторые зрители после этого решили сдать билеты.