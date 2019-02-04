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Звезда «Домашнего ареста» очернил жизнь в России 

ТВ Центр + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский актер Дмитрий Лысенков нелестно отозвался о жизни в регионах России. Страну он посчитал "нищей и бесперспективной".
"Жизнь в регионах России — это какое-то проклятие, потому что местные царьки правят там. Когда до Бога высоко, а до царя далеко", — цитирует его слова Газета.ru.
По его словам, в России есть только два города — это Москва и Санкт-Петербург. Власти занимаются их развитием и расширением, чего нельзя сказать о регионах.
Актер отметил, что в стране интеллект заменяется патриотизмом.
"Если говорить о нашей ситуации, то государству нужен не интеллект, а преданность и сила, необремененная интеллектом, чтобы выполнять задачи по обороне страны.
Более того, Лысенков утверждает, что у россиян нет альтернативы в выборах президента и в Госдуму. Также он упомянул, что есть проблемы и со свободой слова.
"Сейчас можно говорить напрямую то, что ты думаешь, но Министерство культуры проявляет недовольство по отношению к тем личностям, которые допускают себе высказываться не совсем в линии партии правительства", — сказал актер.
Эпизоды сериала "Домашний арест", где Лысенков сыграл капитана ФСБ, показывают ситуацию, которая сложилась в стране. Проект лидирует в рейтингах различных порталов о кино и сериалах.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Лысенков , ФСБ , Минкультуры , Госдума , Газета.Ru , Москва , Санкт-Петербург
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