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Глюк'oZa взорвалась из-за возмутительной пляски на костях 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российская певица прокомментировала трагическое известие о смерти рэп-исполнителя Кирила Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Глюк'oZa обвинила всех скорбящих хип-хоп-музыкантов в неискренности.
Разоблачительный пост появился на странице звезды в Instagram несколько часов назад. Наталья отметила, что многие исполнители заговорили о творчестве Толмацкого только после его кончины. Когда музыкант был жив, то никто о нем не вспоминал.
"Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром", — написала возмущенная Глюк'oZa.
Мнение подписчиков певицы разделилось. Некоторые пользователи согласились с певицей и похвалили ее за то, что она не боится говорить правду.
"Подпишусь под каждым словом!", "Уважаю вас, Наталья. Хоть кто-то говорит правду", "Наталья верно подметила. Никому не был нужен, а тут стал всем нужен", — отмечали они.
Другие комментаторы, наоборот, раскритиковали заявление Глюк'oZы.
"Ты не права, Натали. Я не считаю, что это лицемерно. Кирилл сам не любил шоу-бизнес за фальшь. Он был скромным и талантливым парнем. На нем выросли все. Его музыка была переслушана до дыр. Хоть его не было видно на экранах, про него никто не забывал. Он личность легендарная", "А я верю, что все соболезнования рэперов абсолютно искренние. Иначе и быть не может. Все мы люди", "Ваш текст тоже лицемерен. Сами вы восхищались им при жизни и говорили ему хорошие слова?", — написали подписчики.
Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года от остановки сердца. Музыканту стало плохо после выступления в клубе в Ижевске. Прибывшие на место медики не смогли спасти артиста. Свои соболезнования выразили многие звезды отечественного шоу-бизнеса: рэп-музыканты ST и Баста, а также исполнитель Сергей Шнуров и певица Алла Пугачева, передает "Пятый канал".
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Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий , Сергей Шнуров , Алла Пугачева , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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