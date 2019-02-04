Децл мог умереть от сердечной патологии

В БУЗ Удмуртской республики была проведена экспертиза с целью выяснить причины смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под сценическим псевдонимом Децл. В настоящее время предварительной причиной считается сердечная патология.

«Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет», — передаёт слова источника ФАН.

Он отметил, что были изъяты анализы на алкоголь и на токсические вещества. До проведения полного анализы причину смерти выяснить будет невозможно.

Децл умер 2 февраля в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске.

Как ранее писал News.ru, видео с камер наружного наблюдения из ижевского клуба Posh, где состоялся последний концерт рэпера Децла, попало в Сеть. Судя по кадрам, работники заведения пытались самостоятельно оказать помощь умирающему музыканту.