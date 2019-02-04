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Децл мог умереть от сердечной патологии 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/kirilltolmackiy
В БУЗ Удмуртской республики была проведена экспертиза с целью выяснить причины смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под сценическим псевдонимом Децл. В настоящее время предварительной причиной считается сердечная патология.
«Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет», — передаёт слова источника ФАН.
Он отметил, что были изъяты анализы на алкоголь и на токсические вещества. До проведения полного анализы причину смерти выяснить будет невозможно.
Децл умер 2 февраля в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске.
Как ранее писал News.ru, видео с камер наружного наблюдения из ижевского клуба Posh, где состоялся последний концерт рэпера Децла, попало в Сеть. Судя по кадрам, работники заведения пытались самостоятельно оказать помощь умирающему музыканту.
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Шоу-бизнес , Удмуртская Республика
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