Хозяйка кафе в Ижевске резко отозвалась о смерти Децла

Владелица кафе в Ижевске поделилась возмущением в адрес журналистов. Девушка заявила, что шокирована смертью музыканта не меньше остальных, и попросила оставить её в покое.

Точная причина смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого, известного больше под псевдонимом Децл, станет известна после вскрытия. Тогда же родственники определятся с датой похорон. Музыкант умер после выступления в кафе Posh Lounge в центре Ижевска. Децл приехал по приглашению, чтобы отыграть на юбилее владельца кафе. На следующий день после произошедшего его супруга разразилась гневным постом у себя в Instagram.

«С 8:00 утра начали донимать журналисты со своими назойливыми звонками и сообщениями! Дайте мне прийти в себя! Вы элементарно не даёте поиграть мне с моими детьми! Всем любопытным отвечу один раз и больше прошу не беспокоить меня и мою семью.

Да, в нашем кафе. Да, на юбилее моего мужа выступал Децл. Человек приехал! Выступил! Даже так, выложился на 100! Я пришла в его гримерку чтобы сказать большое человеческое спасибо! Я выросла на его песнях. После концерта ему стало плохо. Мы тут же вызвали Скорую. Затем реанимация. Мы сделали все возможное. Это было неожиданно. Стало шоком для всех", — написала Аделина.

Ряд пользователей в комментариях пишет о том, что фраза «элементарно не даёте поиграть с детьми!» выглядит не слишком корректно в посте, посвящённом смерти музыканта.

«У человека нет элементарного понимания что можно выдавать на публику, а что нет. Просто невоспитанная, недалекая барышня», «Хотя бы поиграть с детьми бы не писала. Как-то неуместно, человек же умер, а не заболел!» — пишут фанаты Децла.

Ранее News.ru писал, что Децл ушёл из жизни 2 февраля после выступления в Ижевске. О смерти рэпера сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий. По предварительным данным, причиной смерти музыканта стала остановка сердца.