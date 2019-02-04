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Дапкунайте помогала людям во время пожара в Москве 

News.ru + ещё 17 2 часа назад
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актриса Ингеборга Дапкунайте во время пожара, произошедшего в ночь на 4 февраля во Москве на Никитском бульваре, помогала спасаться людям. Об этом сообщила её агент Раиса Фомина.
«Она чувствует себя нормально, я с ней связалась, она сейчас в порядке. Пожар был в другой, противоположной от них стороне здания. Ужасно, конечно, там пострадали, погибли даже люди», — передаёт слова агента актрисы АГН «Москва».
Однако корреспонденту другого издания Фомина заявила, что актриса перестала выходить на связь после пожара.
«Я пока ничего не могу вам сказать, потому что я пока не могу ей дозвониться. Не знаю вообще ничего — где, что, что произошло, в какой части дома», — цитирует её ФАН.
Как ранее писал News.ru, квартиры в загоревшемся доме № 12 на Никитском бульваре в центре Москвы имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов. Об этом сообщали местные жители.
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Шоу-бизнес , Катастрофы , Никас Сафронов , Любовь Казарновская , Ингеборга Дапкунайте , АГН "Москва" , Москва
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