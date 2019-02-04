Агент Раиса Фомина, которая работает с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, рассказала, что не может связаться с ней после пожара. Об этом сообщает ФАН.
Отмечается, что квартира актрисы расположена в доме в Калашном переулке, где в ночь на 4 февраля произошел пожар.
«Я пока ничего не могу вам сказать, потому что я пока не могу ей дозвониться», — сказала Фомина.
Она добавила, что точно не знает точно, в какой части дома произошло возгорание.
Ранее сообщалось, что крупный пожар в доме на Никитском бульваре в центре Москвы начался в квартире дочери российского дирижера Юрия Башмета.