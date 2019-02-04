Дапкунайте не выходит на связь после пожара, произошедшего в ее доме в Москве

Агент Раиса Фомина, которая работает с актрисой Ингеборгой Дапкунайте , рассказала, что не может связаться с ней после пожара. Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что квартира актрисы расположена в доме в Калашном переулке, где в ночь на 4 февраля произошел пожар.

«Я пока ничего не могу вам сказать, потому что я пока не могу ей дозвониться», — сказала Фомина.

Она добавила, что точно не знает точно, в какой части дома произошло возгорание.