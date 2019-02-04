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Пока вы спали: «Феномен» Зеленского получил объяснение
Пока вы спали: «Феномен» Зеленского получил объяснение

Дапкунайте не выходит на связь после пожара, произошедшего в ее доме в Москве 

Газета.Ru 37 минут назад
Агент Раиса Фомина, которая работает с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, рассказала, что не может связаться с ней после пожара. Об этом сообщает ФАН.
Трагедия в центре Москвы
Отмечается, что квартира актрисы расположена в доме в Калашном переулке, где в ночь на 4 февраля произошел пожар.
«Я пока ничего не могу вам сказать, потому что я пока не могу ей дозвониться», — сказала Фомина.
Она добавила, что точно не знает точно, в какой части дома произошло возгорание.
Ранее сообщалось, что крупный пожар в доме на Никитском бульваре в центре Москвы начался в квартире дочери российского дирижера Юрия Башмета.
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