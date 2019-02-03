«Бесчувственные мерзавцы»: кто слил фото мертвого Децла

Актриса Яна Поплавская раскритиковала людей, выложивших в сеть фотографию, на которой запечатлен труп рэпера Децла, ушедшего из жизни в ночь на 3 февраля. Согласно артистке, сделали это «бесчувственные мерзавцы».

Отечественная актриса Яна Поплавская раскритиковала причастных к попаданию в сеть фотографии, на которой запечатлен труп рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. По словам артистки, на подобный поступок могли пойти только «бесчувственные мерзавцы».

«Какими надо быть бесчувственными мерзавцами, чтобы выложить в сети фотографию умершего Децла! Шакалы!» — возмутилась Поплавская в своем инстаграме.

35-летний Толмацкий, стоявший у истоков российского хип-хопа, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске . Согласно СМИ, музыканту стало плохо по окончании концерта. По предварительным данным, артист умер из-за проблем с сердцем.

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«Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — написала Примадонна в социальных сетях.

Прокомментировал смерть Толмацкого также Василий «Баста» Вакуленко, в последние годы публично конфликтовавший с Децлом.

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», — подчеркнул артист в инстаграме.

В свою очередь Егор Крид (Булаткин) поблагодарил усопшего за творчество.

«Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начало увлекаться хип-хопом. Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню «Письмо». Покойся с миром, легенда», — написал Булаткин в своем инстаграм-канале.

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров высказался по поводу ухода Толмацкого в привычном для себя стихотворном стиле, обыграв один из главных хитов Децла.

«Ритмом музыка всяка ведома (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // И с пластинок сдувая пылинки, // Вечеринка у Децела дома, // Собрался народ на поминки. // Подтянулся район и вся школа. // Кто-то снова и снова включал, // Для себя, а не для протокола, «Мои слезы, моя печаль», — прокомментировал трагедию Шнуров.

Телеведущая Яна Чурикова при этом выразила мнение, что Кирилл был символом своего поколения.

«Все символически завершилось. Я надеялась, что это какой-то новый этап. Многие пишут, что кусочек их детства умер. Это и правда так», — приводит ее слова телеканал «Звезда».

Певица Лолита Милявская в твиттере вспомнила, что знала рэпера еще совсем маленьким.

«Я знала тебя очень маленьким, твой папа очень гордился тобой и прочил большое будущее… Оно случилось! Децл для многих молодых — и теперь не очень молодых людей — был чем-то новым!» — написала она.

Музыкант Сергей Жуков в свою очередь поведал о последней встрече с Децлом.

«Он неделю назад еще выступал у нас в баре. Это страшно, тем более в таком юном возрасте. На темы здоровья мы не общались, вроде бы ничего не предвещало. Видите как бывает. Так что мои соболезнования всем — и родным, и фанатам», — цитирует Жукова «360».

В то же время концертный директор умершего артиста Павел Беленец, комментируя произошедшее в Ижевске, сообщил, что в преддверии последнего концерта Децл на здоровье не жаловался.

«Основная причина смерти устанавливается, есть предварительная — это остановка сердца. После выступления в Ижевске он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала «скорая» в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло. — приводит его слова RT. —

Никакого подозрения до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно.