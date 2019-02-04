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Спасавшие Децла врачи могли совершить ошибку

Глюкоза после смерти Децла обвинила рэперов в лицемерии 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @chistyakova_ionova
Певица не понимает, почему о музыканте не вспоминали друзья, когда он был жив.
Известная певица Глюкоза остро отреагировала на смерть рэпера Децла, который скончался после концерта в Ижевске. У певца остановилось сердце. Она на своей страничке в социальной сети Instagram раскритиковала рэперов.
«Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром», — заметила звезда.
«Тоже помню его в «Последнем герое». Прекрасный парнишка, воспитанный, с большим сердцем… Очень жаль», «О Боже, Наталья, к чему эти никому ненужные слова? Тем более умершему человеку, царствие небесное Кириллу. Предисловие о лицемерии людей? Когда просто можно было от души написать фразу: „Покойся с миром“. Откуда столько злости и злобы? Не вам осуждать людей и никому из нас! Судить всех Бог будет», «Самые верные слова. Не в бровь, а в глаз. Уважение за вашу позицию, Наталья», — заметили в комментариях пользователи.
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Шоу-бизнес , Ижевск
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