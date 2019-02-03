Во время гастролей Никита Джигурда едва не принял роды у фанатки

57-летний Никита Джигурда в очередной раз заставил говорить о себе. К счастью, он не стал эпатировать общественность, как это часто бывает, а рассказал о готовности сделать доброе дело. Артист чуть было не примерил роль акушера-гинеколога, причем речь идет не о новом амплуа, а о вполне реальной жизненной ситуации.

Никита Джигурда — счастливый многодетный отец, который в свое время показал всем рождение двух младших отпрысков. Публика до сих пор не может забыть ролика с моментом зачатия дочери Эвы-Влады от Марины Анисиной , как и двух родов фигуристки, снятых на камеру. Недавно он едва не повторил свой опыт — у скандального шоумена появилась возможность вновь поучаствовать при появлении на свет ребенка. Но на этот раз не у его жены, а у беременной фанатки, которая пришла на один из его концертов. Дело было на гастролях в Ростовской области.

У женщины по имени Мария начались схватки, а скорую пришлось долго ждать. Джигурда не растерялся и вызвался помочь в сложной ситуации. Никита Борисович жутко опаздывал в аэропорт, но подумал, что дела подождут, и уже готовился принять роды. О ситуации актер рассказал в шоу «Ты не поверишь!».

К счастью, все обошлось — прибыли врачи и вскоре родился мальчик. Джигурда также подчеркнул, что у него есть фельдшерское образование и в прошлом он даже подумывал стать гинекологом. Правда, когда он узнал все подводные камни нелегкой профессии, понял, что решение связать жизнь с медициной было опрометчивым и отказался от этой идеи.