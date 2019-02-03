Спасавшие Децла врачи могли совершить ошибку 

Следователи могут допросить сотрудников скорой помощи, которые реанимировали Кирилла Толмацкого (Децл). Существует вероятность того, что медики нарушили технику оказания первой помощи.
На записи попытки спасения рэпера видно, что в реанимации участвовали два медика, однако один из них подбирал препараты, а второй сначала делал музыканту непрямой массаж сердца. Согласно процедуре, один из медиков должен был интубировать Толмацкого, то есть вставить в трахею трубку, после чего обеспечить пациента кислородной поддержкой.
Далее к рэперу подходит неизвестный мужчина, который начинает делать непрямой массаж. При этом неизвестно, умеет ли он осуществлять данную медицинскую процедуру, сообщает Telegram-канал 112.
Ранее News.ru писал, что следователи допросили мужчину, на празднование дня рождения которого в Ижевске был приглашён Кирилл Толмацкий (Децл). Именинник Никита Пантюхин рассказал, что музыкант ничего не ел, выпил кофе и пригубил 50 г коньяка.