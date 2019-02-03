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Спасавшие Децла врачи могли совершить ошибку 

News.ru 1 час назад
Следователи могут допросить сотрудников скорой помощи, которые реанимировали Кирилла Толмацкого (Децл). Существует вероятность того, что медики нарушили технику оказания первой помощи.
На записи попытки спасения рэпера видно, что в реанимации участвовали два медика, однако один из них подбирал препараты, а второй сначала делал музыканту непрямой массаж сердца. Согласно процедуре, один из медиков должен был интубировать Толмацкого, то есть вставить в трахею трубку, после чего обеспечить пациента кислородной поддержкой.
Децла могли убить некачественные наркотики
Далее к рэперу подходит неизвестный мужчина, который начинает делать непрямой массаж. При этом неизвестно, умеет ли он осуществлять данную медицинскую процедуру, сообщает Telegram-канал 112.
Ранее News.ru писал, что следователи допросили мужчину, на празднование дня рождения которого в Ижевске был приглашён Кирилл Толмацкий (Децл). Именинник Никита Пантюхин рассказал, что музыкант ничего не ел, выпил кофе и пригубил 50 г коньяка.
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