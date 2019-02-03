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Децла могли убить некачественные наркотики 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Следователи допросили мужчину, на празднование дня рождения которого в Ижевске был приглашён Кирилл Толмацкий (Децл). Именинник Никита Пантюхин рассказал, что музыкант ничего не ел, выпил кофе и пригубил 50 г коньяка.
Децл умер от остановки сердца
Кроме того, правоохранители попросили Пантюхина составить список всех, кто имел к рэперу доступ. В него вошли 25 человек, следствие намерено их допросить.
По одной из версий, Толмацкий мог скончаться из-за употребления наркотических средств плохого качества, которые принёс с собой один из гостей мероприятия. Посмертная наркологическая экспертиза пока не готова, сообщает Telegram-канал BAZA.
Ранее News.ru писал, что музыкальный критик Андрей Бухарин оценил творчество и личность рэпера Кирилла Толмацкого. По его словам, сейчас русский рэп переживает «невероятный подъём», а умерший музыкант, несмотря на свой молодой возраст, «его настоящий ветеран».
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Шоу-бизнес , Видео , Кирилл Толмацкий , Ижевск
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